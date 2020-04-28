國際財經

美國聯儲局即將議息，投資者關注會否推出新的抗疫措施，加上美國多個州政府計劃放寬限制措施，美股周一高開高走，道指在收市前不足一小時擴大升勢至超過400點，重奪24000關，三大指數的升幅都超過1%，傳統工業股及銀行股帶領升勢；油價急跌則局限了美股升勢。

截至本港時間凌晨約3時24分，道指報24186點，漲411點或1.73%；標普500指數報2884點，升47點或1.67%；納指報8743點，上揚108點或1.26%。3M股價抽高5%，暫封為表現最強的道指成分股，陶氏都上揚4.80%；迪士尼攀升4.95%。摩根大通上漲4.52%，高盛都上升超過3.4%。

聯儲局將於周二與周三舉行議息會議，市場預期聯儲局官員在議息會議上仍會討論更多救市措施，投資者也希望了解當局對經濟前景的看法。

《華盛頓郵報》引述美國政府的官員報道，一份由美國疾病控制與預防中心(CDC)編寫的指引，已派發到白宮官員和新冠病毒工作組成員，內容關於學校和園區、兒童保育項目、部分工作場所、禮拜場所、餐館和公共交通等分階段重新開放。報道指出，上述的指引可能仍有更改，亦很可能在未來7天內發布。

白宮貿易顧問納瓦羅(Peter Navarro)認為，在針對新型肺炎和其他病毒的疫苗出現前，美國將改變運作方式；而來自中國的低質量新型冠狀病毒檢測湧入美國，可能導致數據錯誤。

避險情緒降溫 美債息上揚

避險情緒回落，資金流出美國國庫券市場，債券價格回落而孳息率相應回升，10年期債息現時反彈4.9個基點，報0.655厘。

美元回吐，ICE美滙指數下滑0.32%，報100.06；美元兌日圓回落0.22%，兌107.24日圓；英鎊彈升0.48%，報1.2424美元；澳元則上漲1.19%，報64.64美仙。

國際油價大幅下挫，紐約6月原油期貨周一收市急滑24.56%，每桶收報12.78美元；盤中曾跌至全日低位11.88美元，跌幅高達29.89%。倫敦布蘭特6月期油收報每桶19.99美元，跌6.76%。