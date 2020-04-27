國際財經

美國股市上周先跌後回升，累計依然偏軟。展望本周，市場首要焦點，要數大批藍籌的業績消息。另外，聯儲局將舉行議息會，以及美國多州局部重啟經濟活動，也是不容忽視的焦點。

回顧上周，美國股市上周五雖然高收，但是三大主要指數累計整周下滑逾1%，市場觀望新冠肺炎疫情消息，入市態度審慎。

展望本周，專家相信首個焦點將是藍籌業績消息。根據公布了的消息，逾140間的標指成分股本周公布上季財務報告，其中不乏多個行業的重量級股份，例如蘋果、亞馬遜、微軟、波音、默克藥廠、輝瑞藥廠、醫保巨擘Humana與Anthem、石油巨擘埃克森美孚與雪佛龍，與及麥當勞等等。

瑞信美股策略師Jonathan Golub認為，主導美股近期走勢的關鍵依然是基本因素，即是藍籌獲利能力；如果藍籌業績走勢向下，大市走勢相應向下。

他相信，業績數據不是今次業績期的焦點，因為差劣已經是預知的。Refinitiv綜合市場預期，標指成分股首季利潤將平均下滑14%，次季跌幅更達32.2%。

Golub認為，要注意的是藍籌企業如何評價業務何時重新回復正常。面對美國部分州份本周重啟少許商業務活動，他相信，大型企業如何應對重啟業務的步伐，最終決定股票市場動向。

另外，聯儲局周二與周三舉行議息會，也是關注焦點。Wilmington Trust首席經濟師Luke Tilley表示，聯儲局不會在量化寬鬆措施與息率上作出改動，但市場關注聯儲局如何評價多項刺激經濟措施的成效。他認為，聯儲局已遏止信貸收緊問題的發生，但市場期望當局再多行一步，例如紓緩小型企業財政等，以推動經濟。

同時，市場也關注聯儲局主席鮑威爾對央行刺激經濟舉措的看法。Golub認為，聯儲局會議的重要性已沒有以往般重要，因為該局已經表明，將盡力保持信貸流通情況。

經濟數據方面，市場焦點是周三公布的美國首季經濟報告，因為初步反映新冠肺炎疫衝擊經濟的程度。Refinitiv綜合市場預期，美國首季經濟收縮4.1%。

不過，經濟師普遍預期，美國次季將收縮至少30%，而Tilley預期收縮幅度達40%，本周有涉及反映次季經濟的數據公布，例如周五公布的4月汽車銷量與供應管理協會(ISM)的4月製造業指數。

雖然如此，本周最重要的經濟數據，仍然是周四公布的上周首次申領失業救濟人數。過去五周，有關首領失業救濟人數累計達2600萬人。美國將於5月8日公布4月就業報告，Tilley預期，失業率在今年較後時間可能升至20%或更高。