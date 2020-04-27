國際財經

美國不同行業的多間藍籌較早時分別公布大幅削減今年餘下時間的股息，甚至暫停派息，投資專家認為，本周多間息優股公布業績，其派息決定勢必成為基金經理調整組合的重要考量要素。

反映長期增股息企業的標指股息精英指數(S&P 500 dividend aristocrats index)，今年以來累計下跌19%，較標指的12.9%跌幅為大。這反映投資者擔心股息可能下滑勢頭，因而率先沽售相關股份。

在美國國庫券孳息跌至近零水平，股息與國庫券孳息的差距擴大至近50年最高水平之際，Alan B. Lancz & Associates總裁Alan Lancz表示，股息對投資者是否持有該公司股份的影響日益重要，而且不單只是股息多寡，更加上是否保持派息不變的因素。

他認為，UPS、思科與默克藥廠的財政實力較佳，相信可持續派息一段長時間。

紐約期油價格上周急挫逾三成，市場預期周五公布業績的石油巨擘埃克森美孚與雪佛龍很可能被迫削減股息，減息困擾變得更厲害。Morningstar分析員Allen Good表示，兩間油企是否保持股息不變，對投資者很重要，因為他們的負債偏低，堅持派息的能力相應較強。

本周公布業績的息優股還有AbbVie藥廠、多元化工業集團3M，與Alfac，同樣是市場關注焦點。Private Bank at Union Bank基金經理Margaret Reid相信，息優股是否保持其派息能力，勢必成為基金經理調整組合的依據。部分近期公布增派息的企業，例如Costco與強生，其抗跌能力相應很強。

不過，Truist/SunTrust Advisory Services首席策略師Keith Lerner認為，如果要成功度過今次肺疫衝擊，企業最聰明仍是減息或暫停派息。