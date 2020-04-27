國際財經

美國股市上周反覆偏軟，市場人士認為，本周股市五大焦點之首，是聯儲局、歐洲央行與日本央行的議息會，其次是美國與歐盟的首季經濟(GDP)報告，以及美國上周首次申領失業救濟人數。油價也是令人關注的事項。

具體而言，美國聯儲局將於周二與周三舉行的議息會，是市場首要焦點。雖然聯儲局已經把基準利率降至接近零水平，又推出大型購債與前所未見的紓緩銀根措施，但市場預期，聯儲局官員在議息會上仍會討論更多救市措施，而投資者也希望了解當局對經濟前景的看法。

第二個焦點，是歐央行議息會。雖然市場普遍預期歐央行將推行購債措施刺激經濟，但是基於經濟前景暗淡，經濟師相信，歐央行可能在周四會議上決定，推出另一輪5000億歐羅購債措施，以刺激經濟。

第三個焦點，是美國GDP、申領失業救濟人數等數據。ING估計，美國首季GDP將收縮6%，第二季再顯著收縮，3至6月的跌幅可能達40%。美國多州本周將開始逐步放寬防疫措施，成敗將影響第三季及其後的GDP表現。另一個令人關注的數據，是上周首領失業救濟人數。ING相信，有關數據仍會一如前數周般嚴重。

第四個焦點，是歐羅區經濟數據。本周公布的數據包括GDP、失業率與通脹率等。最令人關注的是GDP，3月失業率則反映就業市場疲態。

第五個焦點，是油價走勢。上周，油價一度跌至負38美元，主要是因為儲油設備幾近飽和。雖然油價低迷有利於新冠肺炎後的經濟反彈，但能源行業面對嚴冬，也是令人關注的事。