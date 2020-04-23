國際財經

美國首次申領失業救濟人數放緩，市場憧憬，新冠肺炎疫情對勞工市場造成打擊的最壞情況已過去，加上油價大幅反彈，美股道指早段一度抽升超過400點。中段有報道稱，生物科技公司吉利德(Gilead Sciences)生產的藥物瑞德西韋(Remdesivir)，在中國首階段治療新冠肺炎病人的試驗療效未如理想，消息拖累美股高位急速回順，道指收市幾乎完全蒸發所有升幅。標指和納指反覆轉為微跌。

道指收市報23515點，升39點或0.17%，為連續第二日回升；早段全日高位觸及23885點，上揚409點；中段曾低見23483點，升幅只有7點。標普500指數收市報2797點，回吐1點或0.05%；納指收市報8494點，倒退不足1點或0.01%。

美國上周首次申領失業救濟人數達442.7萬人，按周減少81萬人，連續3周下跌，可能反映新型肺炎疫情對勞工市場的打擊最壞情況已經過去。

數據顯示，首次申領失業救濟人數4周均值為578.65萬人。過去一個月，累計新申領失業救濟人數超過2600萬人，相當於整體勞動力16%，亦顯示自2010年9月開始歷來最長經濟繁榮期創造的新職位全部消失。

美國與伊朗關係緊張，對油價有利。科威特表示，即日起減少原油出口數量，較原定5月1日才減少出口為早；加上有消息稱，俄羅斯考慮減產或者放火燒油，都為油價帶來支持。紐約6月期油收市升19.7%，每桶報16.5美元；倫敦布蘭特6月期油收市升4.7%，每桶報21.33美元。

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