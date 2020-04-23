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默克爾:歐盟同意成立共同基金 抗疫救經濟

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歐盟成員國領袖周四較早時舉行視像會議。德國總理默克爾會後表示，歐盟領袖同意須共同努力，成立基金以推動經濟刺激計劃，但在某些問題上仍存在分歧。

默克爾強調，各國明白成立復甦基金的重要性，儘管德國要對歐盟作出更多的資金貢獻，但符合德國利益，因為只有歐盟整體經濟向好，德國經濟才會向好。

另外，歐洲理事會主席米歇爾(Charles Michel)表示，歐盟領袖已經要求歐盟管理委員會制定歐盟聯合融資機制，以推動刺激經濟計劃，刺激經濟計劃與歐盟2021至2027年的預算掛鈎。

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