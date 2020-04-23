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今日 02:29 國際財經

禮來首季盈利勝預期 上調全年預測

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美國禮來藥廠(Eli Lily)披露，新冠肺炎疫情爆發後，有病人購買更多藥品作為存貨，集團首季業績優於市場預期，公司調高今年業績預測。

禮來首季每股經調整盈利為1.75美元，較分析員預測值高27美仙；總收入升15%至58.6億美元，優於估計的55.1億美元。

集團指出，人們增購治療病情所需的藥品，可望為集團帶來2.5億美元額外收入，但預料對今年整體業績影響有限。不過，基於市場對新藥需求較強烈，因此調高全年每股經調整盈利10美仙，達到介乎6.7至6.9美元。

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