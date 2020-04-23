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新冠肺炎藥物療效據稱微 美股高位急回

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市場憧憬新冠肺炎疫情對勞工市場的打擊最壞情況已經過去，加上油價反彈逾三成，美股道指早段一度抽升超過400點。中段有報道稱，生物科技公司吉利德(Gilead Sciences)生產的藥物瑞德西韋(Remdesivir)，在中國治療新冠肺炎病人的試藥結果顯示，療效未如理想，消息拖累美股高位急速回順，幾乎完全蒸發所有升幅。

截至本港時間凌晨約零時50分，道指報23567點，升91點或0.39%；稍早時盤中暫時低位見23483點，升幅只有7點；早段曾高見23885點，上揚409點。標普500指數現報2809點，升9點或0.35%；納指報8534點，升39點或0.46%。波音公司股價反彈3.54%，暫時為表現最強的道指成分股；油股跟隨油價回升，埃克森美孚與雪佛龍分別抽高3.20%和2.82%。麥當勞則下滑2.11%，暫時為跌幅最大的道指成分股。

據醫療新聞網站Stat引述世界衞生組織(WHO)意外公開的文件稱，中國的臨床試藥結果顯示，瑞德西韋未能改善新冠肺炎病人的病情，也未能令病人免於死亡。英國《金融時報》則引述吉利德稱，世衞的有關研究結論作出不恰當的描述，又稱有數據顯示，瑞德西韋為病人帶來好處，尤其是在病情初發時期的用藥，對改善病情有幫助。

申領失業救濟人數放緩

美國上周首次申請失業救濟人數達442.7萬人，按周減少81萬人，連續3周下跌，可能反映新型肺炎疫情對勞工市場的打擊最壞情況已經過去。

數據顯示，首次申領失業救濟人數4周均值為578.65萬人。過去一個月，累計新申領失業救濟人數超過2600萬人，相當於整體勞動力16%，亦顯示自2010年9月開始歷來最長經濟繁榮期創造的新職位全部消失。

油價上揚，紐約原油期貨現時每桶報17.52美元，升27.14%；稍早前曾高見18.26美元，升幅達到32.51%。倫敦布蘭特期油報22.10美元，升8.49%。

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