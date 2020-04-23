國際財經 即巿股評

美國重要原油交割地庫欣的儲油空間接近極限，加劇近期原油期貨的拋售。紐約5月原油期貨於周一(4月20日)歷史上首次跌至負值，收報負37.63美元，跌幅達305.97%。當日美元/加元升逾100點至1.4149，翌日進一步上漲至1.4264，創4月2日以來的近三周新高，但加元滙價在兩日內的跌幅約1.7%，相對油價的暴跌走勢，簡直是小巫見大巫。

值得留意的是，原油價格危機至今仍然存在。美國能源資訊局(EIA)於周三(4月22日)公布的上周原油庫存再度增加1502.2萬桶，顯示原油需求仍然疲弱，國際油價於未來仍有機會進一步下跌。加拿大作為產油大國，油價走弱將會嚴重影響加拿大經濟表現，加上新冠肺炎疫情對於當地經濟的負面影響，美元/加元或會再度上探1.4260，甚至是1.4360水平。

技術分析方面，美元/加元在4月14日跌至1.3853(接近由2月底低位延伸而上的支持線水平)後初步企穩並展開反彈，目前更進一步升穿自4年高位延伸而下的阻力線水平。不過，滙價於升至1.4260阻力(由3月19日高位1.4665至4月13日低位1.3853下跌浪的50%回吐水平)後似乎受到一定沽壓，並繼續於近期形成的上升通道區間波動。短期內若美元/加元能企穩上升通道之上的話，後市或會重新上探1.4260，甚至是1.4360水平。

交易策略方面，我們根據4月16日策略於1.4020建立的美元/加元買盤(上望1.4340，跌穿1.3990止損)已於1.4230提前平倉，獲利210點。短期內待美元/加元下跌至1.4020-1.4040區域買入，上望1.4260，跌穿1.3990止損。

若想查看《看圖測市》交易策略的總體戰績，請點擊以下鏈接：

https://www.facebook.com/MarketMasterSocialPlatform/

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供