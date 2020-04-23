國際財經

歐洲經濟體PMI數據遜預期，加上市場仍關注歐盟領袖會議商救市，抵消國際油價回升的利好因素，歐洲股市中段靠穩。

截至本港時間傍晚6時28分，英國富時100指數報5776點，升5點或0.1%；德國DAX指數報10421點，上揚6點或0.07%；法國CAC 40指數報4436點，升24點或0.55%；意大利富時MIB指數報16909點，漲144點或0.86%。

道指期貨暫報23369點，升13點。

新型冠狀病毒疫情持續肆虐美國，但總統特朗普表示，美國多個州正安全地重啟經濟活動，強調國家開始重開經濟，同時會繼續對長者提供特別照顧。美國財長努欽(Steven Mnuchin)預計，大部分經濟將於8月底前重新開放，期待到夏天晚些時候，大部分地區將處於開放狀態。

繼美國參議院後，眾議院預料將於周四通過4840億美元的新一輪抗疫援助法案，從而在此前2.2萬億美元救助計劃的基礎上，進一步給經濟提供幫助。

另外，歐盟領袖周四開會，討論落實應對新冠肺炎大流行的具體救市計劃。外電報道，領袖們將討論推出2萬億歐羅(17.16萬億港元)刺激經濟計劃的可行性。

數據方面，歐羅區4月製造業採購經理指數(PMI)初值為33.6，低於預期的39.2，創這項調查以來的最低水平。法國4月製造業PMI初值為31.5，為紀錄低位，預期為37.5。德國4月製造業PMI初值為34.4，預期為39。英國4月製造業PMI初值為32.9，3月為47.8。

油價上升，紐約原油期貨現時每桶報15.7美元，漲1.91美元或13.86%；倫敦布蘭特期油報22.23美元，漲1.86美元或9.18%。