國際財經

日本政府發布最新經濟評估報告，指新型肺炎疫情迫使民眾留在家，消費急跌，美國及歐洲等主要出口地需求銳減，打擊日企，經濟迅速惡化，因疫情面臨極為嚴峻的形勢，形勢並可能依然極端嚴峻。

日本政府最新經濟看法是自2009年5月以來最悲觀的，當時雷曼兄弟倒閉引發全球金融危機，將日本推入經濟衰退。而是次亦為日本政府連續2個月下調對經濟的評估。

報告稱，服務業信心跌至紀錄低位，疫情亦打擊就業市場，公司的招聘量持續下降。

這份悲觀的評估報告或影響日本央行在下周一(4月27日)的政策會議對經濟前景的描述。