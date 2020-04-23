國際財經

國際油價隔晚大幅反彈，但投資者擔心經濟封鎖的負面影響正迅速擴大，加上關注歐盟領袖會議商救市，歐洲股市早段個別發展。

截至本港時間下午3時41分，英國富時100指數報5751點，跌19點或0.34%；德國DAX指數報10363點，升51點或0.49%；法國CAC 40指數報4421點，升9點或0.21%；意大利富時MIB指數報16802點，升37點或0.22%。

道指期貨暫報23352點，跌4點。

新型冠狀病毒疫情持續肆虐美國，但總統特朗普表示，美國多個州正安全地重啟經濟活動，強調國家開始重開經濟，同時會繼續對長者提供特別照顧。

白宮經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)稱，新型肺炎確診病例似乎開始下降，美國目前處在應對疫情的最後階段，5月可能是復工復產的過渡期，又稱特朗普已要求團隊就油價的下跌考慮應對方案。美國財長努欽(Steven Mnuchin)預計，大部分經濟將於8月底前重新開放，期待到夏天晚些時候，大部分地區將處於開放狀態。

繼參議院後，眾議院預料將於周四通過4840億美元的新一輪抗疫援助法案，從而在此前2.2萬億美元救助計劃的基礎上，進一步給經濟提供幫助。

另外，歐盟領袖周四開會，討論落實應對新冠肺炎大流行的具體救市計劃。外電報道，領袖們將討論推出2萬億歐羅(17.16萬億港元)刺激經濟計劃的可行性。

石油出口國組織(OPEC)產油國或進一步削減供應、美國上周原油庫存增幅少於預期，且中東局勢憂慮升溫，刺激油價上升。紐約原油期貨延續上日漲近兩成的強勢，現時每桶報14.81美元，漲1.03美元或7.47%；倫敦布蘭特期油報21.42美元，漲1.05美元或5.15%。