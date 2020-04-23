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今日 12:17 國際財經

日央行擬增購企業債 支援資金周轉

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日本新型冠狀病毒疫情加劇，經濟幾近停擺，企業資金周轉惡化。共同社引述消息指出，日本央行開始探討增加購買公司債和商業票據的額度，以支持企業的資金周轉。

據報，此方案將在下周一的日央行貨幣政策會議上作討論。倘實施，將是該行繼3月會議之後，連續第二次加碼量化寬鬆。央行冀通過增加買入公司債等，方便企業籌集資金，防止企業倒閉和失業增加。

該行又考慮擴大允許作為擔保的對象，使金融機構更易從央行借得資金。

另外，日央行宣布，原定27至28日舉行的貨幣政策會議縮短為1天。

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