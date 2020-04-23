國際財經

納斯特交易所(Nasdaq)行政總裁弗里德曼(Adena Friedman)表示，可能需要3個月的時間，來為股市的大型首次公開招股(IPO)做好準備。

弗里德曼接受外電訪問時表示，正在考慮上市的企業行政總裁，目前都在等待觀察今年晚些時候新冠病毒疫情的影響。至於那些疫情影響不特別嚴重的公司，將尋求在第三季初發行。

她稱，受影響最大的企業可能不得不等待更長時間，才能嘗試進行IPO。

自從新冠病毒被宣布為大流行疾病以來，只有3家企業在美國上市，其中兩家屬於生物技術行業。