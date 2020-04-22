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美國證交會主席:中企信息披露不足

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美國證券交易委員會(SEC)主席Jay Clayton警告投資者，投資中國企業股份時宜小心行事，因為中企在信息披露方面存在問題。

SEC前一天批評在美國上市的中國企業，以英文披露的資料存在不足之風險，SEC一直與對方討論有關問題。SEC又承認，對於非美國註冊公司存在執法困難。

Clayton周三接受霍士新聞訪問表示，希望機構投資者在重整投資組合時，能關注中資在信息披露方面的風險因素。

對中企信息披露感到關注，並非始於今時，SEC過去10年一直關切情況。

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