國際財經

與期油合約相關的衍生工具，以及石油交易所買賣基金、尤其佔美國追蹤油價基金市場25%的US Oil ETF周一及周二完成緊急轉倉後，油市周三回復正常的走勢，出現強勁反彈，紐約6月期油一度飆逾40%，抹去本周首兩個交易日部分的慘跌幅度。布蘭特期油也從21年低位回升，曾漲逾11%，重返每桶20美元以上。投資者情緒好轉，歐美股市造好，道指高開418點，最多飆594點，即市高見23613點。美元避險需求減退，金價明顯反彈。

道指收市仍升456點或1.99%，報23475點，扭轉前兩日下跌的局面。標指和納指分別漲2.29%和2.81%，報2799點和8495點。科技股和能源股帶領升勢，英特爾股價抽高6.60%，為表現最強的道指成分股；微軟和蘋果分別攀升3.34%和2.83%，Netflix則下滑2.86%。

科技和能源股領漲

白宮經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)稱，新型肺炎確診病例似乎開始下降，美國目前處在應對疫情的最後階段，5月可能是復工復產的過渡期。美國財長努欽(Steven Mnuchin)預計，大部分經濟將於8月底前重新開放，期待到夏天晚些時候，大部分地區將處於開放狀態。

繼參議院後，眾議院預料將於周四通過4840億美元的新一輪抗疫援助法案，從而在此前2.2萬億美元救助計劃的基礎上，進一步給經濟提供幫助。

歐股全面反彈，三大股市之中以英股表現較佳，上揚2.3%，德股和法股升逾1%。亞股偏軟，日股低收0.74%，MSCI亞太指數(不計日本)跌0.58%。

紐約6月期油收市升19.1%，每桶報13.78美元，扭轉上日收跌43.37%的頹勢。油市周一和周二異常波動，紐約5月期油周一狂瀉320%，首次跌到負40.3美元，到周二合約最後交易日才反彈，收報每桶10.01美元，回揚126%。

布蘭特6月期油表現大上大落，亞洲市時段一度挫17%，至每桶15.98美元，為1999年來最低。之後大部分時間回升，至美市初段漲11.13%，每桶見21.48美元，收市升幅縮至5.4%，報20.37美元。布蘭特期油周二曾下跌31%，為接近30年來最大的單日跌幅。

能源資訊局(EIA)周三公布，美國原油庫存連續13周向上，截至4月17日的一周增加1500萬桶，高於市場預期的1290萬桶。

期金由兩周低位反彈3%

不過，Rystad Energy高級合夥人內斯文(Per Magnus Nysveen)警告，石油市場將會進一步惡化，由於全球的石油儲存空間已經所剩無幾，令到油市失去其中一個緩衝空間，因過往若供求失衡的話，市場可以選擇增加或減少庫存，現在已沒有這個途徑。

Leuthold Group首席投資策略師保爾森(Jim Paulsen)指出，油市的驚人波動令投資者意識到儘管疫情可能很快好轉，但經濟封鎖的負面影響正迅速擴大。

美國最大石油ETF美國石油指數基金(USO)周二因為油價急滑而大挫25%，該基金汲取教訓，宣布更改架構，不再專注即月合約，而是分散投資多個月份的期貨，藉以限制損失。

市場情緒好轉降低美元的避險需求，美滙指數曾跌0.35%，尾段略升0.1%，報100.36；美元兌歐羅升0.36%，報1.0821美元；英鎊上揚0.28%，報1.2328美元。美元兌日圓偏軟在107.73日圓。金價仍受惠避免意識，紐約期金升3%，每盎斯收報1738.3美元。