國際財經

油價周三急劇反彈，加上美國部分地區的經濟活動重啟，消息刺激美股上漲，科技股帶領升勢，納指尾段上揚超過3%，道指也將升幅擴大至超過500點。

截至本港時間凌晨約2時51分，道指報23524點，升506點或2.20%；標普500指數現報2805點，升68點或2.51%；納指報8514點，升251點或3.04%。英特爾股價抽高6.56%，暫時為表現最強的道指成分股，微軟和蘋果都攀升逾3%，Netflix則下滑2%。

美國財長努欽(Steven Mnuchin)預計，大部分經濟將於8月底前重新開放，期待到夏天晚些時候，大部分地區將處於開放狀態。

繼參議院後，眾議院預料將於周四通過4840億美元的新一輪抗疫援助法案，從而在此前2.2萬億美元救助計劃的基礎上，進一步給經濟提供幫助。

白宮經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)稱，新型肺炎確診病例似乎開始下降，美國目前處在應對疫情的最後階段，5月可能是復工復產的過渡期。

期金急飆 油價反彈

國際能源署(IEA)執行董事Fatih Birol對外電表示，過去一個月，非OPEC+國家每日暫停220萬桶的產量，主要是美國、加拿大和巴西推動原油產量下降。他續稱，OPEC+應立即展開經多方同意的減產計劃，而不是等到5月1日，並且應考慮進一步減產。

美元續呈強，ICE美滙指數最新上揚0.16%，報100.42。歐羅回落0.39%，至1.0818美元；不過，英鎊反彈0.23%，報1.2322美元。美元兌日圓偏軟，報107.73日圓。

黃金續受捧，紐約6月期金上漲50.5美元或3%，收報每盎斯1738.3美元，為一周高位。美國銀行分析員早前稱，預料金價有機會升至3000美元。

油價急彈，紐約6月原油期貨由21年低位回升，盤中曾高見16.20美元，飆升40%，收市每桶報13.78美元，升19.1%；倫敦布蘭特期油報20.71美元，反覆回升1.67%。