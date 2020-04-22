國際財經

歐洲股市周三大幅反彈，泛歐指數Stoxx 600收報330點，回升1.80%。國際油價經過連日急挫後反彈，支持歐洲油氣股攀升，原材料板塊抽高3.5%。

英國富時100指數收報5770點，上漲2.30%或129點；德國DAX指數收報10415點，進賬1.61%或165點；法國CAC 40指數收報4411點，躍升1.25%或54點；意大利富時MIB指數收報16765點，彈高1.91%或314點；西班牙IBEX 35指數收報6719點，上升1.28%或84點。