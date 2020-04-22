國際財經

國際油價連續兩日大瀉，市場憧憬各國將出手挽救油市，加上新冠病毒肺炎疫情趨穩，歐洲股市中段上揚，道期漲逾200點。

截至本港時間傍晚6時30分，道指期貨暫報23195點，升266點。英國富時100指數報5726點，升85點或1.52%；德國DAX指數報10364點，升115點或1.12%；法國CAC 40指數報4384點，升27點或0.62%；意大利富時MIB指數報16696點，升245點或1.5%。

紐約5月期油周一破天荒錄得負數，出現貼錢賣油的罕見現象後，恐慌蔓延到紐約6月期油。美國總統特朗普要求政府高官研究援助能源行業的方案，包括採取現金援助方式，以應對低油價急挫帶來的市場衝擊。

另外，歐洲央行行長拉加德(Christine Lagarde)表示，倘若直接購買歐羅區成員國政府發行的債券，可能破壞各國政府須採取合理預算政策的法律規定。歐洲央行管理委員會委員雷恩(Olli Rehn)呼籲成員國加強泛歐合作，在新型冠狀病毒疫情肆虐之際採取措施支撐經濟。

數據方面，英國3月消費物價指數(CPI)按月持平，按年上漲1.5%，兩者均符合預期，2月通脹按年升1.7%，因3月油價暴跌且疫情升級。

美國能源資訊局將於稍後公布官方庫存數據，市場預期原油庫存增加1290萬桶，汽油與精煉油庫存分別增加570萬桶與370萬桶。

油價回落，紐約原油期貨現時每桶報11.28美元，跌0.29美元或2.51%；倫敦布蘭特期油報19.55美元，跌0.18美元或0.88%。