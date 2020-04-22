國際財經

國際油價連續兩日大瀉後，市場憧憬各國將出手挽救油市，且新冠病毒肺炎疫情逐漸趨穩，歐洲股市早段上揚。

截至本港時間下午3時42分，英國富時100指數報5702點，升61點或1.08%；德國DAX指數報10370點，升120點或1.18%；法國CAC 40指數報4376點，升18點或0.43%；意大利富時MIB指數報16683點，升232點或1.41%。

道指期貨暫報23113點，升184點。

紐約5月期油周一破天荒錄得負數，出現貼錢賣油的罕見現象後，恐慌蔓延到紐約6月期油。美國總統特朗普要求政府高官研究援助能源行業的方案，包括採取現金援助方式，以應對低油價急挫帶來的市場衝擊。

美國能源部長Dan Brouillette表示，將與國會議員討論援助能源行業的計劃。國會早前通過逾2萬億美元救市法案，當中預留給能源行業的貸款計劃，每間受惠公司將獲得的資金介乎2億至2.5億美元。

另外，美國國會參議院周二通過總值4840億美元(3.775萬億港元)的中小企紓困法案。法案預期周四提交至眾議院表決，如果獲得通過及由總統特朗普簽署，將成為美國政府第四份抗疫紓困計劃。4份紓困計劃涉及的總金額達3萬億美元。

新型冠狀病毒疫情爆發導致原油供應嚴重過剩，油價經歷連續兩日大跌後，今日個別發展。紐約原油期貨現時每桶報11.67美元，升0.1美元或0.86%；倫敦布蘭特期油報17.66美元，跌1.67美元或8.64%。

美國能源資訊局將於周三公布官方庫存數據，市場預期原油庫存增加1290萬桶，汽油與精煉油庫存分別增加570萬桶與370萬桶。