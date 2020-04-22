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今日 14:51 國際財經

日股低收142點 三連跌

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紐油價格崩盤，加上美國企業財報不佳，新冠病毒疫情對經濟的威脅未消除，投資者信心遭受打擊，但中韓否認北韓領導人金正恩病危，抵消部分不安情緒，亞太區股市個別發展。

疫情導致物流及製造業等受限制，市場憂慮半導體供應鏈中斷，電子與金融股下挫，蘋果概念股同步走低，拖累日本股市連續第3日走軟。日經平均指數收報19137點，跌142點或0.74%。

南韓股市則靠穩，韓國首爾綜合指數收報1896點，升16點或0.89%。

澳洲股市偏軟，澳洲普通股指數收報5276點，跌2點或0.05%。

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