國際財經

受新冠病毒疫情衝擊，英國車企捷豹路虎(Jaguar Land Rover)將暫時解僱2萬名員工，佔其全球員工總數的一半。

疫情目前仍未有效受控，捷豹路虎沒有確切的復工復產時間表。為應對疫情帶來的影響，該公司決定暫時解僱萬名非必要職位的員工，但會如期發放4月份薪金。

據悉，除了裁員外，捷豹路虎管理團隊未來的3個月還將減薪。其中，CEO斯佩思(Ralf Speth)減薪30%，管委會成員減薪20%，執行領導團隊亦減薪10%。

捷豹路虎在全球擁有約4萬名員工，主要在英國內。