國際財經

《華爾街日報》引述消息人士稱，旅遊網站Expedia尋求向私募基金Silver Lake與Apollo Global出售部分股權，而商討已經接近尾聲。據悉，交易價值涉及10億美元(78億港元)。

根據報道，Expedia行政總裁Barry Diller預期將給予投資者董事會的部分席位，雙方最快本周內公布有關協議。

受到新冠肺炎大流行病衝擊，Expedia業務一落千丈，且尋求投資者注資。據悉，如果有關協議未能夠落實，Expedia將尋求其他融資渠道，包括發行債務工具。