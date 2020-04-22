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港滙再觸發強方兌換保證 金管局入市沽27.9億港元



港滙在紐約市場尾段再觸發強方兌換保證，金管局出手承接美元，沽出27.9億港元，一日內合共賣出43.4億港元，以捍衞聯繫滙率制度。

美參院通過小企業紓困法案 涉逾3.7萬億



美國國會參議院通過總值4840億美元(3.775萬億港元)中小企紓困法案，內容包括提供醫療費用資助；迄今4份紓困計劃總額達3萬億美元。

英國新增828人感染新冠病毒死於醫院



Worldometers統計，全球新冠肺炎確診病例新增逾7.3萬宗，總數突破255萬；其中美國累積增至逾81.7萬宗，超過4.5萬人死亡。英國新增828人死於醫院，累積增至17337人；確診總數超過12.9萬人。意大利新增534人死，確診新增2729人，少於前一天。

紐約5月期油以逾10美元結算 6月合約收市跌43%



油價續波動，紐約6月期油收市急跌43%，創最活躍月份21年新低；5月期油升126.6%，以10.01美元結算。倫敦布蘭特6月期油跌24.4%。

油價未止瀉 道指收市挫逾600點



油價連續兩天急挫，加上新冠肺炎疫情未受控，美股道指周二低開後曾跌708點，收市仍挫631點或2.67%。標指下插3.07%。納指滑落3.48%。英特爾滑落4.7%，思科和微軟倒退逾4%；波音下跌5%，默克挫5.4%。

外圍焦點簡訊

￭ NAR美國3月現樓銷售經季節調整按年跌8.5%，創近4年半最大跌幅。

￭ 特朗普因應疫情暫停移民輸入。

￭ 郭明錤:蘋果iPhone SE銷售勝預期；截至6月底季度iPhone銷量料跌多至25%。

￭ 美債需求增加，10年期債息尾段跌3.78個基點，至0.57厘。

￭ 美元發揮避險作用，美滙揚0.26%報100.21。石油相關貨幣受壓。

￭ 紐約期金先升後跌1.4%收市，報每盎斯1687.8美元，創兩周低。

￭ 泛歐Stoxx 600指數收市跌3.39%。德國股市挫3.99%，法股跌3.77%，英股下滑2.96%。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報23418點，較昨日恒指收市低水376點。

￭ ADR港股比例指數報23468，較港低324點。

￭ 政府截至周一就限聚令共發131張定額罰款告票。

￭ 華能國電(00902)首季盈利按年減少22.42%。

￭ 大唐發電(00991)截至3月底止完成發電量按年降5.65%。

￭ 新地(00016)大埔雲滙1期周六連招標發售共18伙。會德豐地產將軍澳OCEAN MARINI同日中午發售1至6號價單共101個單位，周六下午3時截票。長實(01113)與市建局合作發展的深水埗愛海頌加推88伙，周六賣176伙。