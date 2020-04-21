國際財經

歐洲股市周二急挫，泛歐指數Stoxx 600收市報324點，滑落3.39%。油價仍未止瀉，拖累原材料股股價插水近6%，不利歐股表現。

英國富時100指數收報5641點，跌2.96%或171點；德國DAX指數收報10249點，倒退3.99%或426點；法國CAC 40指數收報4357點，下跌3.77%或170點；意大利富時MIB指數收報16450點，下挫3.59%或613點；西班牙IBEX 35指數收報6634點，回吐2.88%或196點。