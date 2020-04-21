國際財經

美銀表示，新冠肺炎疫情引發經濟動盪，勢必導致央行大量印鈔，刺激黃金需求飊升，因此調高金價18個月目標價，由每盎斯2000美元，升至3000美元。

金價紀錄高位在2011年9月創下，當時為1921.17美元。現貨金周二處於1678美元水平。

包括Michael Widmer與Francisco Blanch在內的美銀分析團隊認為，全球央行大幅擴大資產規模，以刺激經濟，推動投資者追捧黃金作為保值工具，是支持金價上升主因。

美銀預期，金價今年平均值為1695美元，明年平均值為2063美元。