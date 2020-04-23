即巿股評 國際財經

受外圍驚現「負油價」拖累，恒指昨低開後持續偏軟，企穩逾半個月的10天線終告失守，但在20天線水平獲支持，收報23793點，跌536點。

本輪金融動盪的「黑天鵝」，非油市莫屬，紐約期油(5月合約)臨近結算挫至史無前例的負值，資產價格竟然會低於0，期油投資者要貼錢把油產送出去，確令人大開眼界。

油價戰在3月初爆發，投資者普遍相信沙地阿拉伯停止傾銷，俄羅斯願意減產，油市便回歸平靜，不料各產油國於4月中順利達成歷來最大規模的減產及增加油儲協議，惟因新冠肺炎疫情嚴重削弱需求，純粹控制供應已不足以助油價喘定。

是次由期貨結算引發的短期「負油價」現象，高盛分析師Damien Courvalin早在一個月前已預警；目前「油滿為患」情況未見改善，6月結算時難保不會重演！傳聞三大產油國都準備積極減產，但疫情陰影始終揮之不去，各地經濟估計最快要6月才逐步恢復，高盛認為，油價到6月波動性有望收窄。

油價勢將持續低企，紐約期油昨天亞洲時段仍徘徊在「正負之間」，附【圖】所見，沒受結算衝擊的布蘭特期油亦反覆向下。不要忘記，在今次「期油黑天鵝」以至新冠疫情大爆發前，油市一直存在供過於求問題，OPEC+才會急於協議減產冀穩定油價。換句話說，即使樂觀地猜測經濟活動能回到疫情前，對油價也不算是利好因素。何況產油國須靠「油元」支持財政，要找出適合各方的「均衡油價」並非易事，意味供應未必可顯著下調。

國際貨幣基金組織(IMF)上周警告新冠肺炎有機會引發若干國家(地區)出現通縮，油價暴瀉使市場憂慮環球更難以擺脫通縮威脅。然而，多國應對抗疫情的放水和紓困措施，無異於「直升機撒錢」，在流通貨幣猛增下，當消費需求逐步恢復，勢令通脹升溫。

其次，經濟停擺波及生活必需品(特別是糧食)的供應，或許導致新的短缺危機，亦可能帶動整體通脹，正如豬肉價格推高中國CPI一樣。

最後，新冠肺炎引起企業/政府重組供應鏈，從政治與經濟考量，無論方向是去全球化或去中國化，重新整合似乎勢在必行，生產成本上調難以避免(過往全球化和把工序移師中國，目的就是想節省開支)，此舉也將成為通脹回升的催化劑。

據多國(如美國)債券息率釋放的訊號，全球確醞釀通縮風險，惟在刺激政策及供應鏈洗牌下，或能抵消油價插水的影響，紓緩通縮壓力。從另一角度看，市場目前幾乎一面倒睇淡，代表油價處於鐘擺超賣一端，各國尤其是能源對外依賴度偏高的中國，更應該盡用所有儲存設施「低吸」原油。

信報投資研究部

立即試用EJFQ 盡覽獨家內容