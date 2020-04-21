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今日 21:50 國際財經

油價續崩盤 美股早段瀉逾500點

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國際油價持續崩盤，打擊市場投資氣氛，美股早段瀉逾500點。

截至本港時間晚上9時49分，道指報23201點，挫449點或1.9%；標普500指數報2774點，跌48點或1.7%；納指報8421點，跌139點或1.63%。

5月份紐約原油期貨周一歷史上首次跌至負數，今日一度重返正數，最新報每桶2.36美元，升39.99美元或106.27%。但恐慌性拋售今日蔓延至紐約6月期油，一度下跌逾四成，最新報每桶14.51美元，跌5.92美元或28.98%。

布蘭特期油則挫5.69美元或22.25%，報每桶19.88美元。

對於負油價，美國總統特朗普表示，這很大程度上是一種金融擠壓，目前會是非常短暫的狀況，會考慮阻止沙地向美出口原油，藉此來支持飽受打擊的國內鑽油行業。他又說，這是購買石油的大好時機，將要求國會批准購買石油作為戰略儲備，希望增加最多7500萬桶儲備，並至少允許公司利用剩餘存儲空間儲存石油。

歐洲股市方面，英國富時100指數報5678點，跌134點或2.31%；德國DAX指數報10347點，挫328點或3.08%；法國CAC 40指數報4397點，跌131點或2.89%；意大利富時MIB指數報16633點，挫430點或2.52%。

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