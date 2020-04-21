今日 21:32
國際財經
美股昨天收市挫近600點，今天開市再跌逾500點。
截至本港時間晚上約9時31分，道指報23146點，跌503點或2.13%。
餐飲失業率8.6% 二萬人丟工
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恒昇
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伊馬仕
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How the pandemic could reshape consumer and business behavior
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小米擬首次在國際市場發債 融資目標78億
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