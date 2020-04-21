國際財經 即巿股評

倫敦金自上周二（4月14日）升至逾7年新高1746.71美元後掉頭回落整固，更於上周五（4月17日）大跌近30美元至1680美元附近，本周二（4月21日）則進一步下滑至1668.9美元，創4月9日以來的近兩周新低。

倫敦金出現顯著回調，原因在於上周四（4月16日）美國傳出消息指對抗新冠肺炎藥「瑞德西韋」臨床試驗效果顯著，而且美國總統特朗普於同日指美國各州將分三階段逐步解除抗疫封閉措施。上述兩項消息皆減低了市埸對疫情的擔憂情緒，並因此出現大量獲利盤拖累金價進一步回落。

值得留意的是，疫苗從試驗到成功到最終投入市埸仍需要一段時間，美國經濟很大機會未能於短時間內復甦，此主要因素將繼續支撐金價，倫敦金中長線可望再次突破1700，甚至1800美元關口。

技術分析方面，倫敦金於3月底大幅回落80美元後，成功企穩1568美元水平之上並重展升浪，形成上升旗形，若以旗形量度目標水平計算，金價或可在中長線內挑戰1800美元水平。不過，倫敦金於4月17日跌破自3月形成的上通道，短期內金價或會出現技術性調整，下探1635美元（由3月16日低位1450.66美元至4月14日高位1746.71美元上升浪的38.2%斐波那契回吐水平），甚至是1600美元水平。

交易策略方面，我們根據4月15日策略於1688美元建立的倫敦金買盤（上望1740美元，跌穿1684美元止損）已於1684美元平倉，虧損4美元。短期內待倫敦金下跌至1633-1635美元區域買入，上望1688美元，跌穿1630美元止損。

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分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供