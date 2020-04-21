國際財經

新加坡警方公共事務辦公室證實，已開始調查石油交易商興隆(Hin Leong)。而該公司因被銀行追索數十億美元的貸款，正面臨巨大財務壓力。

興隆在上周發生周轉問題，被揭發在過去多年已經炒燶期油，累積虧損至少達到8億美元(約62.4億港元)；更因為油價急跌而令財困情況曝光。其銀行債務至少達30億美元(約234億港元)，滙控(00005)及渣打(02888)等可能蒙受巨大損失。其中滙控佔最多，達6億美元(46.8億港元)。

多間債權銀行上周二與興隆及其顧問舉行視像會議，以解決拖欠債務問題。