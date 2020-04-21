國際財經

新冠病毒疫情肆虐全球，打擊原油需求，紐約期油出現災難式暴跌，歷史性跌至負數，加上市場關注美國各州重啟經濟進展，以及復甦時間，歐洲股市中段續下滑。

截至本港時間下午6時04分，英國富時100指數報5712點，跌100點或1.72%；德國DAX指數報10416點，挫259點或2.43%；法國CAC 40指數報4424點，跌104點或2.3%；意大利富時MIB指數報16772點，挫291點或1.71%。

道指期貨暫報23131點，跌357點。

紐約期油價格昨日大瀉至前所未見水平，周二屆滿的紐約5月期油收市跌至負37美元以下，為歷史上首次出現負數。市場憂慮新冠肺炎疫情拖累全球經濟陷入衰退，原油市場供過於求局面短期內難以紓解，加上美國原油儲存設施已經近乎爆滿，原油期貨合約成為被抛售的對象，導致價格大幅下跌。

《華爾街日報》引述消息人士稱，沙地和其他石油出口國組織(OPEC)成員國正考慮盡快削減石油產量。俄羅斯亦傳計劃減產約20%，相當於每日減產250萬桶。

對於負油價，美國總統特朗普表示，這很大程度上是一種金融擠壓，目前會是非常短暫的狀況，會考慮阻止沙地向美出口原油，藉此來支持飽受打擊的國內鑽油行業。他又說，這是購買石油的大好時機，將要求國會批准購買石油作為戰略儲備，希望增加最多7500萬桶儲備，並至少允許公司利用剩餘存儲空間儲存石油。

另外，美國紐約市長白思豪(Bill de Blasio)表示，由於缺乏新冠病毒檢測，當地可能仍須數周，甚至數個月才能重啟經濟活動，時間上落後於全國部分地區。

紐約原油期貨價格昨日瀉至負數後，今日在亞洲時段一度重返正數，但市場仍擔心如何解決新冠疫情導致的需求減少問題，抑制反彈幅度，現時每桶報負7.65美元，升29.98美元或79.67%；倫敦布蘭特期油報20.24美元，跌5.27美元或20.61%。