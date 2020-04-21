國際財經

紐約期油出現災難式暴跌，歷史性跌至負數，震驚市場，加上新型冠狀病毒疫情持續，持續威脅經濟前景，歐洲股市早段跌逾1%。

截至本港時間下午3時38分，英國富時100指數報5716點，跌96點或1.66%；德國DAX指數報10463點，跌212點或1.99%；法國CAC 40指數報4441點，跌86點或1.92%；意大利富時MIB指數報16844點，跌219點或1.29%。

道指期貨暫報23303點，跌185點。

紐約期油價格昨日大瀉至前所未見水平，周二屆滿的紐約5月期油收市跌至負37美元以下，為歷史上首次出現負數。市場憂慮新冠肺炎疫情拖累全球經濟陷入衰退，原油市場供過於求局面短期內難以紓解，加上美國原油儲存設施已經近乎爆滿，原油期貨合約成為被抛售的對象，導致價格大幅下跌。

對於負油價，美國總統特朗普說，這很大程度上是一種金融擠壓，目前會是非常短暫的狀況，會考慮阻止沙地向美出口原油，藉此來支持飽受打擊的國內鑽油行業。

油價昨日瀉至負數後，今日在亞洲時段一度重返正數，但市場仍擔心如何解決新冠疫情導致的需求減少問題，抑制反彈幅度。紐約原油期貨現時每桶報負4.59美元，升33.04美元或87.8%；倫敦布蘭特期油報23.46美元，跌2.11美元或8.25%。