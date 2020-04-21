國際財經

美國財政部公布，已經向56家客運航空公司發放首批29億美元(約226億港元)的薪資援助，並與6家大型航空公司敲定補助協議。

新冠疫情下，美國出行需求減少95%，航企經營面臨嚴重威脅。因此，財政部將向大型航空公司發放50%的資金，然後通過一系列支付發放剩餘資金。

財政部將累計向美國航企撥付250億美元資金，用於支付薪資成本。大型航空公司可能以低利率貸款來償還其中30%的資金，並向財政部發行相當於貸款額10%的認股權證；獲得1億美元或以下支持的航企，則毋須償還任何資金或向政府發行認股權證。