熱門：

今日 12:30 國際財經

美財政部向航企發放首批226億資金

放大圖片

美國財政部公布，已經向56家客運航空公司發放首批29億美元(約226億港元)的薪資援助，並與6家大型航空公司敲定補助協議。

新冠疫情下，美國出行需求減少95%，航企經營面臨嚴重威脅。因此，財政部將向大型航空公司發放50%的資金，然後通過一系列支付發放剩餘資金。

財政部將累計向美國航企撥付250億美元資金，用於支付薪資成本。大型航空公司可能以低利率貸款來償還其中30%的資金，並向財政部發行相當於貸款額10%的認股權證；獲得1億美元或以下支持的航企，則毋須償還任何資金或向政府發行認股權證。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。

You are currently at: www.hkej.com
Skip This Ads