時事脈搏 國際財經

美國總統特朗普表示，將簽署行政命令，暫時停止移民入境美國。

特朗普在Twitter發文指出，考慮到「隱形敵人」的攻擊，以及保護美國公民就業崗位的需求，他將簽署行政命令，暫時停止移民入境美國。

受新冠肺炎疫情影響，美國勞工部上周四公布，首次申領失業救濟金人數即使按周減少137萬，依然達524.5萬人，意味過去一個月合共有2200萬人失去工作，佔勞動力總數13.4%。里士滿聯儲銀行總裁Thomas Barkin估計，美國失業率可能升至接近20%。