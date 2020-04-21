國際財經

意大利為了抗疫而實施的全國封鎖，對經濟造成重大負面影響，該國財政部據報預計今年經濟收縮約8%。

路透引述消息人士表示，意大利經濟明年應重拾升勢，國內生產總值(GDP)增長4%至4.5%。

該預估是基於政策保持不變的情況下做出的，不包括本月稍晚將批准的刺激舉措產生積極影響。消息人士稱，刺激舉措規模將超過700億歐羅(約5873.63億港元)。

意大利政府部門稍早公布，單日新增454人死於新冠病毒感染，數字略高於前一天；新增確診個案有2256人，為一個月以來最少。