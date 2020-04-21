國際財經

沙地阿拉伯據報正考慮盡快實施原油減產措施，而不是等到原計劃的5月。

《華爾街日報》引述消息人士稱，沙地和其他石油出口國組織(OPEC)成員國正考慮盡快削減石油產量。

對於負油價，美國總統特朗普在白宮新聞發布會上說，「那更多是金融上的事而不是油市現狀，很大程度上是一種金融擠壓。」他稱，目前會是非常短暫的狀況，會考慮阻止沙地向美出口原油。

特朗普強調，這是購買石油的大好時機，將要求國會批准購買石油作為戰略儲備，希望增加最多7500萬桶儲備，並至少允許公司利用剩餘存儲空間儲存石油。

國際原油期貨市場周一出現「黑天鵝」事件。周二屆滿的紐約5月期油每桶收報負37.63美元，下挫55.9美元或306%，單日跌幅為1983年以來最大，同樣是1983年以來最低價格水平。

紐約原油期貨最新在亞洲時段脫離負值，每桶現報1.17美元，升38.8美元或1.03倍；倫敦布蘭特期油報25.78美元，升0.21美元或0.82%。

石油出口國組織與俄羅斯為首的盟友(OPEC+)本月中旬達成每日減產970萬桶的協議，是歷來最大規模的單一減產行動，並預期二十國集團(G20)內的美國、加拿大及巴西等主要產油國貢獻另外370萬桶減幅，而部分主要石油消耗國透過補充戰略石油儲備支持油價，預計整體可達到每日減產近2000萬桶，佔全球供應兩成。