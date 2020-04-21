即巿股評 港股直擊 國際財經

本港第一季失業率升到近10年高位的4.2%，但整體就業市場情況與新冠肺炎疫情最嚴重的美國比較屬小巫見大巫，事關據美國勞工部上周四公布，首次申領失業救濟金人數即使按周減少137萬，依然達524.5萬人，意味過去一個月合共有2200萬人失掉工作，佔勞動力總數13.4%之巨。截至4月4日的一周首次申領失業救濟人數，則由660.6萬輕微上調為661.5萬人。此外，持續申領失業救濟人數按周增加453萬，破紀錄達1197.6萬人。

總統特朗普3月27日簽署國會通過的2.2萬億美元抗疫刺激經濟方案，其中由美國小型企業管理局(SBA)負責、幫助小企業渡過疫情危機的3490億美元應急貸款計劃，短短兩周迅即用盡資金。財長努欽接受電視訪問時透露，早前仍存分歧的進一步援助小企措施，現在與共和、民主兩黨國會領袖非常接近達成共識，將加碼3000億美元；特朗普在白宮簡報會亦暗示，可能周一(20日)就有結果。

特朗普上周四提到，美國已捱過疫情最高峰，擬分三階段推出「重啟美國(經濟)」(Opening up America Again)指引，有關計劃刺激上周五華爾街股市顯著造好，三大指數中道指急漲2.99%，至24242點收市。

道指今年2月12日創歷史高位29568點，受新冠病毒疫情衝擊，到3月11日跌穿23654點牛熊分界，進入技術熊市。道指一直瀉至3月23日的18213點終於見底，兩日後便從低位反彈超過20%。本欄3月曾提及，道指極速回升，縱使不能稱得上是技術牛市，最低限度亦令剛出世的熊BB「閃遁」。道指現在明顯收復牛熊分界，由華府抗疫紓困措施推動的牛市已確認誕生。

然而，美國新冠肺炎疫情尚無受控跡象，近期每天平均以3萬多宗確診病例的速度增加，與特朗普的講法有很大出入。更值得注意的是，勞工部數據反映，SBA幫助小企的首階段貸款對就業市場仍未產生效應，這隻「小乳牛」顯然先天不足。

港股方面，昨天恒指以全日高位24503點開市，很快便挫至24225點才喘定，收報24330點，跌49點(0.2%)。

恒指在3月19日和23日確認形成「高低腳」的觸底形態後反覆回升，於上周五創逾1個月高位。EJFQ代表弱勢股沽壓的弱勢股指數，3月23日也見頂下滑，由94.6%大跌至上周五的14.4%的三星期低位；與此同時，反映強勢股買盤的強勢股指數最新報14.7%的偏低水平，意味恒指近日向好，基本上是大市沽壓減少所帶動，質素偏差。

不過，附【圖】所見，港股平滑中線市寬(10天線高於50天線比率)繼續在支持區底穩步爬升，估計短期內仍會支撐恒指超賣反彈。

信報投資研究部

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