國際財經

歐洲股市周一反覆造好，泛歐指數Stoxx 600收報335點，上揚0.67%，盤中一度跌1.17%，主要受油價大幅下滑拖累。健康護理板塊收市抽高1.8%，汽車股則逆市回吐1%。

英國富時100指數收報5812點，回升0.45%或25點；德國DAX指數收報10675點，進賬0.47%或50點；法國CAC 40指數收報4528點，攀升0.65%或29點；意大利富時MIB指數收報17064點，微升0.05%或8點；西班牙IBEX 35指數收報6831點，回吐0.64%或44點。