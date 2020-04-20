熱門：

今日 04:30 國際財經

油價急挫牽動避險需求 美滙靠穩

放大圖片

紐約期油價格大瀉至前所未見水平，滙市交易商亦觀望歐盟峰會結果，美元滙價周一輕微上揚。ICE美滙指數尾段升0.07%，至99.912。

受原油市場供求失衡因素困擾，周二結算的紐約5月期油價格急挫，前所未見地跌至負數。消息對全球金融市場帶來震撼，資金流入美滙避險。

與原油格關係密切的貨幣滙價也顯著下滑，加元兌美元跌0.84%，墨西哥披索兌美元跌2.1%。商品貨幣滙價向好，紐西蘭元兌美元升0.4%。

另外，歐盟領袖周四開會，討論落實應對新冠肺炎大流行的具體救市計劃。歐羅兌美元滙價持平。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。

    You are currently at: www.hkej.com
    Skip This Ads