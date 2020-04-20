國際財經

紐約期油價格大瀉至前所未見水平，滙市交易商亦觀望歐盟峰會結果，美元滙價周一輕微上揚。ICE美滙指數尾段升0.07%，至99.912。

受原油市場供求失衡因素困擾，周二結算的紐約5月期油價格急挫，前所未見地跌至負數。消息對全球金融市場帶來震撼，資金流入美滙避險。

與原油格關係密切的貨幣滙價也顯著下滑，加元兌美元跌0.84%，墨西哥披索兌美元跌2.1%。商品貨幣滙價向好，紐西蘭元兌美元升0.4%。

另外，歐盟領袖周四開會，討論落實應對新冠肺炎大流行的具體救市計劃。歐羅兌美元滙價持平。