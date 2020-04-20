國際財經

新冠肺炎疫情嚴重削弱石油需求，美國原油儲存庫已幾乎沒有剩餘空間，導致無人願意入貨，拖累紐約5月原油期貨合約價周一急瀉逾300%，至有紀錄以來最低水平，並拖累股市下挫，道指曾插615點，即市低見23627點。國會參議院仍未就新一份抗疫紓困議案達成協議，也不利華爾街股市投資氣氛。

周二到期的5月份紐約原油期貨收市暴挫55.9美元或306%，報每桶-37.63美元，是史上最低殘，單日跌幅也創1983年以來最大；至於下個月的期油，仍在20美元之上，並非油價大崩瀉，紐約6月期油收報20.03美元，回落18.3%。布蘭特期油表現相對穩定，收市跌8.94%，每桶報25.57美元。

股市也因油價大冧而捱沽，已連升兩天的道指回吐，周一低開147點，收市續挫592點或2.44%，收報23650點；中段曾將跌幅縮窄至只有133點，即市高位觸及24108點。雪佛龍和埃克森美孚兩家大油企股價齊挫超過4%；波音滑落6.75%，為表現最差的道指成分股。標指收市下插1.79%，報2823點；能源板塊跌3.29%，西方石油(Occidental Petroleum)倒退逾7%；哈里伯頓(Halliburton)一度瀉超過11%，但收市輕微倒升；金融股也受壓，美國運通回落3.87%，摩根大通都倒退3.65%。納指表現相對較好，收市只回吐1.03%，報8560點；盤中一度回升0.4%，高位觸及8684點。

即月期油無人要 下月價仍穩

歐股輕微高開後，被油價拖累，泛歐Stoxx 600指數一度跌1.17%，收市倒升0.67%。英法德三大股市也回升，漲幅介乎0.45%至0.65%。日股低收1.15%，MSCI亞太指數(不計日本)跌0.66%。

澳新銀行分析師海恩斯(Daniel Hynes)指出，5月紐約期油暴跌的其中一個主要原因，是交易員需要在5月期貨周二到期前轉倉，賣掉手上的5月份合約以免實貨交收要尋找儲油倉庫，再買入6月份的合約。KKM Financial分析師基爾伯格(Jeff Kilburg)表示，5月(即月)和6月(次月)紐期合約之間的價差現在處於有史以來最闊的水平。

由於經濟重開存在不確定性，美元發揮避險作用，兌一籃子主要貨幣的美滙指數尾段升0.19%，報99.97。美元兌歐羅也升0.12%，報1.0865美元，兌日圓漲0.15%，107.69日圓。紐約期金先跌後揚，曾跌0.81%，收市回升至每盎斯1711.2美元，升0.7%。

在疫情衝擊下，芝加哥聯儲銀行的全國活動指數從2月的0.06跌至3月的負4.19，數字低於零反映活動正在收縮。該行在新聞稿中補充，數字低於負0.7反映經濟出現衰退的機會增加。