國際財經 即巿股評

美國股市於復活節假期復市後再度收跌，推動金價於上周一（4月13日）突破1700美元關口，並於上周二（4月14日）刷新逾7年新高至1746.71美元，同日美滙指數走勢亦相對疲弱，歐羅/美元則受惠於美元弱勢而進一步升至1.0988，創4月1日以來的近兩周新高。

不過，德國經濟部於上周三（4月15日）表示工業活動可能在3月和第二季度崩潰，即使封鎖措施得到放鬆，經濟活動也將繼續受到抑制，對德國經濟構成重大影響。歐羅/美元於當日大跌130點至1.0854，其後於上周五（4月17日）續跌至1.0809，創4月7日以來的逾一周新低。

值得留意的是，美國於上周三公布的3月零售銷售按月大跌8.7%，較市埸預期的8%跌幅更深，然而近期公布的美國經濟數據普遍疲弱，故市場對此反應不大，反而德國政府部門對於德國經濟的悲觀預期對歐羅造成了較大衝擊，反而推動美匯指數在當日大幅反彈。

技術分析方面，歐羅/美元自3月下旬起大幅波動，雖然歐羅/美元自此的每周波幅幾乎皆接近500點，但仍然受制於下降通道之內。目前匯價正逐步收窄，並於日線圖形成整固三角形。若歐羅/美元跌穿三角形底部1.0825水平的話，後市或會進一步下探1.0780甚至再度下探下降通道底部1.0600附近水平。

交易策略方面，短期內待歐羅/美元下跌至1.0600-1.0620區域買入，上望1.1020，跌穿1.0550止損。

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分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供