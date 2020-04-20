國際財經

歐洲新型肺炎疫情稍為緩和，惟市場仍關注各國何時重啟經濟，毆洲股市早段個別發展。

截至本港時間下午3時48分，英國富時100指數報5783點，跌3點或0.07%；德國DAX指數報10672點，升46點或0.44%；法國CAC 40指數報4497點，跌1點或0.04%；意大利富時MIB指數報17108點，升52點或0.31%。

道指期貨暫報23977點，跌182點。

全球新冠肺炎確診個案突破240萬宗，超過16萬人死亡。英國累計確診病例超過12萬宗，約1.6萬人死亡，周日新增死亡個案為近兩周以來最少。法國、西班牙和意大利疫情有放緩跡象，將分階段放寬「居家令」。

歐盟執委會經濟事務執委真蒂洛尼(Paolo Gentiloni)表示，可能需要約1.5萬億歐羅的援助，以對抗新冠病毒危機。

另外，標普全球評級董事總經理兼亞太區首席經濟學家羅奇(Shaun Roache)指出，假設主要的經濟體第一波疫情，在第二季末受控，以及主要新興市場在稍後時間疫情受控，並在明年中研發出疫苗或治療方法，預計今年全球經濟收縮2.3%。

數據方面，德國3月生產物價指數(PPI)按年下跌0.8%，符合預期，2月為下跌0.1%。

油價下滑，紐約原油期貨現時每桶報23.64美元，跌1.4美元或5.59%；倫敦布蘭特期油報27.41美元，跌0.64美元或2.28%。