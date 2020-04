中國財經 國際財經

新冠病毒疫情重創投資市場及股市,據統計,全球幾家最大的主權財富基金,年初至今虧損約670億美元(約5226億港元)。

IE Center for the Governance of Change主權財富研究主管Javier Capape,根據15家初始投資超過10億美元的基金數據,得出上述的賬面損失分析,並指其中約400億美元虧損,來自中投公司旗下一家子公司持有的中國金融機構股票,如四大銀行建設銀行(00939)、工商銀行(01398)、中國銀行(03988)和農業銀行(01288)。

根據Refinitiv數據,卡塔爾投資局(QIA)2008年購買瑞士信貸的股份,現在持股5.21%,挪威的主權財富基金則持股4.98%,QIA還持有巴克萊5.87%股份。新加坡的淡馬錫目前持有渣打銀行(02888)16%股份,其在危機前的2006年已經進行了初步投資。這三家銀行的股價,今年累計下跌39%至49%。

另外,由於石油價格暴跌,這些基於石油的財富基金遭受重創。據國際金融協會(IIF)上月估算,到年底時海灣的主權財富基金資產可能縮水達2960億美元,其中多數是因為股市的虧損,其餘部分是因為資金緊張的政府提走資金。

Capape指出,在當前全球經濟大面積封鎖期間,能取得回報的似乎是倉儲、物流領域內的投資。

他說,全球特別是歐洲的許多倉庫都歸主權財富基金所有,這場危機也突顯了向電子商務領域的發展。許多從事食品或其他運輸服務的初創公司都被主權基金控股,如優步(Uber)、Grab或滴滴出行等。