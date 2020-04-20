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疫情打擊 大型主權基金今年蝕逾5200億

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新冠病毒疫情重創投資市場及股市，據統計，全球幾家最大的主權財富基金，年初至今虧損約670億美元(約5226億港元)。

IE Center for the Governance of Change主權財富研究主管Javier Capape，根據15家初始投資超過10億美元的基金數據，得出上述的賬面損失分析，並指其中約400億美元虧損，來自中投公司旗下一家子公司持有的中國金融機構股票，如四大銀行建設銀行(00939)、工商銀行(01398)、中國銀行(03988)和農業銀行(01288)。

根據Refinitiv數據，卡塔爾投資局(QIA)2008年購買瑞士信貸的股份，現在持股5.21%，挪威的主權財富基金則持股4.98%，QIA還持有巴克萊5.87%股份。新加坡的淡馬錫目前持有渣打銀行(02888)16%股份，其在危機前的2006年已經進行了初步投資。這三家銀行的股價，今年累計下跌39%至49%。

另外，由於石油價格暴跌，這些基於石油的財富基金遭受重創。據國際金融協會(IIF)上月估算，到年底時海灣的主權財富基金資產可能縮水達2960億美元，其中多數是因為股市的虧損，其餘部分是因為資金緊張的政府提走資金。

Capape指出，在當前全球經濟大面積封鎖期間，能取得回報的似乎是倉儲、物流領域內的投資。

他說，全球特別是歐洲的許多倉庫都歸主權財富基金所有，這場危機也突顯了向電子商務領域的發展。許多從事食品或其他運輸服務的初創公司都被主權基金控股，如優步(Uber)、Grab或滴滴出行等。

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