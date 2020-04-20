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今日 11:43 國際財經

美國延遲部分關稅款支付3個月

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為協助受疫情打擊的企業，美國允許受疫情衝擊的進口商延遲3個月支付關稅款項。

美國財長努欽(Steven Mnuchin)發聲明指，總統特朗普簽署一項行政令，允許延遲支付款項以保護美國的工作崗位，並幫助這些企業渡過難關。

財政部表示，關稅延付政策不適用於涉及幾項貿易爭端商品的進口商。對於美國政府認定存在貿易爭端的一些商品，包括太陽能電池板、鋼鐵、鋁和一系列中國產品，這些商品的進口商仍需要按時繳納關稅。

新型肺炎疫情已導致數百萬美國人失業，市場普遍預期疫情將令美國經濟深度衰退。

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