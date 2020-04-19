國際財經

美國股市已顯著升勢結束上一周走勢。展望本周，專家相信，美國藍籌業績消息將繼續成為市場焦點，尤其是企業高層的觀點，勢必反映藍籌有沒有能力應對新冠肺炎大流行病的衝擊，而主導股市本周動態。

回顧美國股市上周表現，三大指數累計都錄得顯著升幅，其中納指上漲超過6%，主要是受惠於新冠肺炎疫情趨於穩定，美國及歐洲多國包括德國籌備重啟封閉的經濟，加上有醫治新冠病毒的藥物，據報在美國試驗期間取得正面療效等消息。

踏入本周，除了疫情因素外，市場首要看重的應是藍籌業績消息。標準普爾500指數的成分股內，將有五分之一於本周陸續公布首季財報，涉及的行業類別廣泛，包括綜合企業、耐用消費品生產商，以及串流服務商等，勢必成為投資者評估疫情衝擊的重要指標。資料顯示，本周公布的有可樂、英特爾、洛歇馬丁、Verizon等等。

根據Refinitiv統計最新顯示，市場預期標指成分股平均盈利跌幅為12.8%，變幅遠較4月1日時的4.7%為差。

Abbot Downing副投資總監Carol Schleif認為，藍籌業績數據不是今次投資者考量焦點，而是企業高層的觀點，因為本周公布的藍籌，包括深受疫情重創的航空業，例如達美與西南等，而該等企業高層如何評估未來情況，將主導市場人士決定。

Cherry Lane Investments合夥人Rick Meckler也相信，雖說業績惡劣幾乎是肯定的事，但企業高層在財報後的言論，對於市場評估華府救市措施的成效也有其重要作用。

Greenwood Capital投資總監Walter Todd表示，高層們的回應內容被視為評估企業是否真的可在疫後恢復一定運作的指標。

回顧上周，市場對於藍籌業績的反應是個別發展。公布業績的銀行股表現欠佳，標普銀行分項指數上周跌近15%。不過，強生與聯合健康等股份表現佳，支持標指整體上升。

Horizon Investment Services行政總裁Chuck Carlson相信，與上周相似，如果藍籌公布的業績消息未有充分反映在股價之上，將成為被沽售的主要對象。