國際財經

美國股市顯著扳升，而市場人士認為本周會否繼續升勢，焦點將是美國各州是否落實放寬對新冠肺炎大流行病的控制措施的事宜，而藍籌業績與歐美經濟數據也是參考焦點。

回顧美國股市上周表現，三大指數累計都錄得顯著升幅，其中納指上漲超過6%，主要是受惠於新冠肺炎大流行病趨於穩定，美國及歐洲多國包括德國籌備重啟封閉的經濟等消息。

展望本周，市場人士相信第一個關注焦點，依然是疫情進展，尤其是美國各州重啟經濟的情況。美國總統特朗普上周六表示，得克薩斯州與弗蒙特州將於周一公布部分商業活動獲准重新開始的消息，而部分州份也盛傳公布5月1日重啟經濟活動消息。如果美國各州真的陸續重啟經濟活動，將對美國經濟前景有一定改變，而股市將反映有關利好因素。

第二個焦點，應該是藍籌業績消息。標普500指數成分股內，約100間於本周公布上季業績。投資者將藉此評估已經急升25%後的標指是否處於合宜水平，受疫情重創的航空業是否屬於具吸引力水平，Netflix等娛樂股份是否成為疫情下的受惠者等等因素。

第三個焦點，是美國上周首次申領失業救濟人數有否放緩增長步伐的情況。過去三周，美國首次申領失業救濟人數累計增加2200萬人，而當局也陸續實施救市措施，倘若本周數據有所好轉，將對股市有正面作用。其他美國數據方面，包括耐用品訂單、新屋動工率、二手樓銷售指數等等，市場普遍預期將顯著下滑，反映疫情早前的經濟打擊。聯儲局將於4月29日議息，因此官員進入封口期。

第四個焦點，是周四公布的歐羅區採購經理指數(PMI)指數。一般相信，歐羅區PMI將進一步反映當地經濟受疫情重創的情況。上月，有關指數跌至紀錄低位的29.7。除了PMI外，德國ZEW與Ifo公布的商界信心指數，也具參考價值。

第五個焦點，是英國經濟數據，包括周四公布的上月零售銷貨值、PMI，以及通脹與失業率數據。市場估計，英國上月零售銷貨值將下滑10%，而PMI也會反映疫情打擊下的行業狀況。