外電報道，美國大型百貨集團Macy's擬發行物業資產抵押債券，籌集資金應對新冠肺炎大流行病對經營環境帶來的挑戰。
消息公開後，Macy's股價在市後時段跌少於1%，周五收市升3%。
報道引述消息人士稱，有關債券的抵押品為Macy's旗下主要物業資產，但不包括Herald Square旗艦店與若干物業。債券年期與孳息率仍未有最終定案。
Macy's發言人回應傳媒稱，疫情對集團業務構成重大不利，集團一直尋求不同選項，冀強化財政基礎。
今日 06:49 國際財經
外電報道，美國大型百貨集團Macy's擬發行物業資產抵押債券，籌集資金應對新冠肺炎大流行病對經營環境帶來的挑戰。
消息公開後，Macy's股價在市後時段跌少於1%，周五收市升3%。
報道引述消息人士稱，有關債券的抵押品為Macy's旗下主要物業資產，但不包括Herald Square旗艦店與若干物業。債券年期與孳息率仍未有最終定案。
Macy's發言人回應傳媒稱，疫情對集團業務構成重大不利，集團一直尋求不同選項，冀強化財政基礎。
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