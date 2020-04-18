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今日 06:49 國際財經

Macy's擬發行物業抵押債券 集資應對疫情挑戰

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外電報道，美國大型百貨集團Macy's擬發行物業資產抵押債券，籌集資金應對新冠肺炎大流行病對經營環境帶來的挑戰。

消息公開後，Macy's股價在市後時段跌少於1%，周五收市升3%。

報道引述消息人士稱，有關債券的抵押品為Macy's旗下主要物業資產，但不包括Herald Square旗艦店與若干物業。債券年期與孳息率仍未有最終定案。

Macy's發言人回應傳媒稱，疫情對集團業務構成重大不利，集團一直尋求不同選項，冀強化財政基礎。

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