國際財經

中國經濟數據欠佳，削弱石油需求增長前景，加上美國庫存上升的憂慮，抵消美國醞釀局部重啟經濟的利好因素，國際油價周五收市個別發展，合約到期前的轉倉因素，導致紐約期油價格跌至18年低位。

油市交投淡靜下，即將結算的紐約5月期油低見17.31美元，為2001年11月以來最低水平，收市仍跌1.6美元或8.1%，每桶報18.27美元。下周二成為現貨月份合約的6月期油收市跌50美仙或2%，每桶報25.03美元。

倫敦布蘭特6月期油收市升26美仙或0.9%，每桶報28.08美元。

與上周四收市相比，紐約5月期油按周跌近20%。布蘭特期油跌11%。上周五為美國復活節假期，金融市場休息。

較早時，中國公布首季經濟收縮6.8%，是1992年有紀錄以來最差。消息抵消了美國總統特朗普公布重啟經濟指引的利好因素，掀動油價在亞洲與歐洲時段受壓。

美國交易時間初段，油田服務商Baker Hughes公布鑽油井數量連跌四周。消息令到油價跌幅收窄。

FXTM分析員Han Tan表示，如果美國在5月局部重啟經濟，配合產油國減產，勢必對油價有利。

Ritterbusch and Associates總裁Jim Ritterbusch指出，紐約5月期油突然急跌，與期貨合約轉倉活動有關。