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今日 04:12 國際財經

道指收市飆逾700點 納指本周漲超過6%

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隨着新冠肺炎疫情趨於穩定，美國及歐洲多國包括德國籌備重啟封閉的經濟，加上有醫治新冠病毒的藥物，據報在美國試驗期間取得正面療效，消息利好美股市場投資氣氛，道指周五高開後輾轉向上，收市飆逾700點；本周累計，三大指數都錄得顯著升幅，其中納指上漲超過6%。

道指收市升704點或2.99%，報24242點，緊貼全日最高位24264點。標普500指數收市報2874點，升75點或2.68%；納指報8650點，升117點或1.38%。波音股價強勁反彈14.55%，為表現最強的道指成分股；油股雪佛龍和埃克森美孚分別反彈10.37%和9.01%；摩根大通和美國運通分別回升8.78%和7.41%。

美國總統特朗普發布指導意見，各州及僱主可在4周內撤回大部分保持社交距離的疫情防控措施，但是否重開將由各州州長決定。

有報道指出，吉利德(Gilead Sciences)生產的藥物瑞德西韋(Remdesivir)在美國幫助新冠肺炎病人加快康復，消息刺激投資者情緒，但分析師則謹慎樂觀，等待真正臨床數據揭曉。

有分析員表示，報道強化瑞德西韋對新冠肺炎療效的積極傳言，但真正功效尚無定論，需要在接下來的幾周內得到試驗數據的證實。

(內容更新中)

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